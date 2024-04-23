Беспамятство Франции в угоду Украине — не меньший позор, чем капитуляция перед Гитлером

Из Нормандии на днях приходили депеши, каждая следующая из которых опровергала предыдущую. Вначале в местной прессе было сказано, что «Россия приглашена на торжества, посвященные 80-летию высадки союзников в Северной Франции © РИА Новости/Сгенерировано ИИ Шестое июня 1944 года считается днем официального открытия второго фронта ВМВ.