Подача питания SRAM-памяти идёт через заднюю панель, а плотность узла Intel 18A на уровне TSMCIntel представила несколько интересных достижений в области производства полупроводников на международной конференции по твердотельным схемам (ISSCC), продемонстрировав возможности долгожданной техпроцесса Intel 18A.
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