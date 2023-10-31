Память апостола Луки и народный Хэллоуин: что можно и что нельзя делать 31 октября Елена ГалицкаяСегодня, 31 октября, православная церковь отмечает память апостола Луки, одного из 70-ти апостолов, чей вклад в христианство был неоценим.
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