В России захотели построить завод для сборки китайских тракторов

Группа UMG Дмитрия Стрежнева захотела построить завод для сборки китайских тракторов в России. О том, что владелец предприятий «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал» и «Челябинские строительно-дорожные машины» планирует дополнить линейку строительно-дорожной и специальной техники сельскохозяйственным транспортом, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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