Любимые мужчины харизматичной актрисы Инны Ульяновой

Актриса Инна Ульянова запомнилась зрителям, прежде всего, ролью в фильме «Покровские ворота». Глядя на властную, требовательную и жесткую Маргариту Павловну, зрители и подумать не могли о том, что в ее жизни была невероятно красивая и романтичная история любви с французским летчиком.