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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Джонатана Куминги о том, почему выбрали «Миннесоту», а не «Лейкерс»: «Там владелец, генменеджер, главный тренер и звезда команды полностью единогласны в том, что им нужен именно этот парень»

Аарон Тернер, агент форварда Джонатана Куминги , пояснил, почему выбор новой команды был сделан в пользу «Миннесоты».

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