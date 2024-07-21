Пенсионерка отдала аферистам квартиру, сбережения и кредитные деньги на 15,6 млн

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов В Москве 67-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. В общей сложности пенсионерка отдала аферистам 15,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.
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