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Пенсионерка отдала аферистам квартиру, сбережения и кредитные деньги на 15,6 млн

Пенсионерка отдала аферистам квартиру, сбережения и кредитные деньги на 15,6 млн

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов В Москве 67-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. В общей сложности пенсионерка отдала аферистам 15,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.

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