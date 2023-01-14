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Капитан ВСУ Березовец сообщил, что в ближайшие дни боевики отступят из Соледара

Капитан ВСУ Березовец сообщил, что в ближайшие дни боевики отступят из Соледара

Проходящий службу в одном из подразделений специального назначения Вооружённых сил Украины капитан Тарас Березовец выступил с утверждением о том, что командование боевиков утвердит приказ о бегстве из города Соледар уже в следующие несколько суток.

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