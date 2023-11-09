На Кубани сахарную свеклу нового урожая проверяли на наличие токсических элементов, пестицидов и радионуклидов

На Кубани сахарную свеклу нового урожая проверяли на наличие токсических элементов, пестицидов и радионуклидовВ испытательной лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовали 2,4 млн тонн сахарной свеклы нового урожая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии