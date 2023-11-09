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На Кубани сахарную свеклу нового урожая проверяли на наличие токсических элементов, пестицидов и радионуклидов

На Кубани сахарную свеклу нового урожая проверяли на наличие токсических элементов, пестицидов и радионуклидов

На Кубани сахарную свеклу нового урожая проверяли на наличие токсических элементов, пестицидов и радионуклидовВ испытательной лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовали 2,4 млн тонн сахарной свеклы нового урожая.

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