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Царьград

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"Всё очень плохо": Внезапный прорыв обороны на пяти направлениях. "Крысиная" тактика "Азова"* в Торецке – тяжелейшие бои. Тысячи солдат в котле

"Всё очень плохо": Внезапный прорыв обороны на пяти направлениях. "Крысиная" тактика "Азова"* в Торецке – тяжелейшие бои. Тысячи солдат в котле

Русские войска продолжают штурм позиций противника в одной главных крепостей Донбасса – бои вторые сутки продолжаются в самом центре Торецка.

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