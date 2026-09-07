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Крымская газета

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Крымских специалистов приглашают на форум «Международная строительная неделя БРИКС»

Крымских специалистов приглашают на форум «Международная строительная неделя БРИКС»

Крымчанам могут принять участие в форуме «Международная строительная неделя БРИКС», который пройдёт с 10 по 13 ноября 2026 года в Казани.

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