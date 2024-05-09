«История повторяется» – гласит плакат на выставке трофейной техники в Москве. Сегодняшние усилия «Объединённой Европы – 2» («брюссельской») по вооружению укро-рейха станут понятнее, если рассмотреть механизм работы её предшественника – «Объединённой Европы – 1» («берлинской)».
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