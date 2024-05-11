Более 40 домов повреждены после удара ВСУ по Ровенькам в ЛНР

t.me/government_lnr Свыше 40 жилых домов повреждены в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе, сообщил глава города Андрей Рубанцов в Telegram-канале правительства ЛНР.
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