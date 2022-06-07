Непутевые заметки

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Поставляемые Украине гаубицы быстро выходят из строя, отправляясь в Польшу на ремонт

Поставляемые Украине гаубицы быстро выходят из строя, отправляясь в Польшу на ремонт

Эксплуатация поставляемых Украине гаубиц из западных стран проходит не без проблем. Об этом 6 июня написал в своем Twitter-аккаунте (соцсеть, запрещенная в РФ) редактор отдела обороны британского журнала The Economist Шашанк Джоши (Shashank Joshi).

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