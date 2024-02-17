За какие оскорбления Сталина арестовали Солженицына

Солженицын далеко не сразу стал сторонником консервативных православных ценностей. Примечательно, что в годы своей юности он наоборот был человеком подчеркнуто левых взглядов и изначально критиковал сталинизм именно с позиции последовательного сторонника Ленина.
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