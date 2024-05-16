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Азия с нетерпением ждет туристов их РФ

Азия с нетерпением ждет туристов их РФ

Азия с нетерпением ждет туристов их РФ Ольга ВайленкоВ 1988 году, когда советский туристический путь в Непал только начинал набирать обороты, перелёт из Москвы в Катманду был реальностью.

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