Рождённые небом: от ВВС к ВДВ

Леонид Григорьевич Минов В конце двадцатых годов в теоретических трудах был сформирован вывод о том, что сама техника высадки воздушных десантов и сущность их боя в тылу противника предъявляют повышенные требования к воздушно-десантным войскам, поэтому личный состав ВДВ должен быть волевым, специально обученным и готовым к длител.