Рождённые небом: от ВВС к ВДВ

Леонид Григорьевич Минов В конце двадцатых годов в теоретических трудах был сформирован вывод о том, что сама техника высадки воздушных десантов и сущность их боя в тылу противника предъявляют повышенные требования к воздушно-десантным войскам, поэтому личный состав ВДВ должен быть волевым, специально обученным и готовым к длител.
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