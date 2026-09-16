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Рождённые небом: от ВВС к ВДВ

Рождённые небом: от ВВС к ВДВ

Леонид Григорьевич Минов В конце двадцатых годов в теоретических трудах был сформирован вывод о том, что сама техника высадки воздушных десантов и сущность их боя в тылу противника предъявляют повышенные требования к воздушно-десантным войскам, поэтому личный состав ВДВ должен быть волевым, специально обученным и готовым к длител.

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