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Участник дела о «Крокус Сити Холле» получил 20 лет тюрьмы в США

Участник дела о «Крокус Сити Холле» получил 20 лет тюрьмы в США

Гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу, связанного с ИГИЛ («Исламское государство», признано в России террористической организацией и запрещено), приговорили в США к 20 годам тюрьмы.

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