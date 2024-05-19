Горячую воду начнут отключать в Красноярске с 20 мая

В Красноярске стартует сезон отключения воды. Уже завтра, 20 мая, без горячей воды останутся жители Ленинского и Кировского районов, а также Березовки, Водников и частично Взлетки, Зеленой Рощи и Северного.
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