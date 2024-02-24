Реконструкцию «Последний бой лейтенанта Графова» провели у главного храма ВС России в Одинцовском округе

Уникальную возможность подержать в руках настоящее боевое оружие времен Великой Отечественной войны получили зрители военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы возле Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
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