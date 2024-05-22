Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Наша цель-полная и безоговорочная капитуляция и далее уничтожение того , что было ни к чему создано -Республики УССР как врага коим она заявила себя и стала и следовательно уничтожение её с карты России . Надо понимать одно хохлы -украинцы коими они себя сами назвали (самозванцы ) это донские казаки , которые растянулись своим проживанием по южным окраинам Российской империи , кто-то осели на Дону , а кто-то предпочёл земли до Польши и проживали тм на правах цыган и вносили лишь только смуту . Но всё же они просили императрицу принять их под защиту России . Но не территории , которые уже принадлежали России . Вспомните Пугачёва , который повёл своих хлопцев в Сибирь , но при этом объявил себя лже-царём и был наказан ,казнён за враньё и непослушание приговором и казнью

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

И что же нам теперь надо опять раздаривать свои исконные земли . Что значит не брать Харьков и создать буферную зону . это признать за не существующими украинцами русские земли , которые мгновенно переходят во владения США . Выход только один -Дойти до польской границы и вырубить Сувальский коридор , в противном случае разорвать договор по итогам ВОВ и земли Германии возвратить законному владельцу , Думаю Германия от них не откажется ,а взамен отдадут нам землю под коридор . А буферную зону делать во-первых ещё рано и во-вторых не понятно как выстроятся отношения с западными странами . Короче городят огород или не профессионалы или намеренно в очередной раз без ведома народа отрезают земли российские . А уже столько отрезали и на севере и с КНР и Юги Финам , и Аляску . По -моему это не по-хозяйски , а по- предательски и с неуважение и даже с презрением к народу