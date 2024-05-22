Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Страшно на них смотреть. наденут эти тряпки на головы и идут на преступления. Для  этого они и носят это дерьмо.Тема запрета ника...
  • САША ЛЕПАЕВ
    давно этим ублюдкам показать что не нужно на Россию нападать .с ней дружить надо. это вам дешевле и безопасней будет...Три удара по Укра...
  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Тема запрета ника...

Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Трофимова
Как показала история : всё недобитое со временем укрепляется и возрождается с новыми силами..., должны же умные люди учитывать ошибки прошлого 🤔
Ответить
19 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наша цель-полная и безоговорочная капитуляция и далее уничтожение того , что было ни к чему создано -Республики УССР как врага коим она заявила себя и стала  и следовательно уничтожение её с карты России . Надо понимать одно хохлы -украинцы коими они себя сами назвали (самозванцы ) это донские казаки , которые растянулись своим проживанием по южным окраинам Российской империи , кто-то осели на Дону , а кто-то предпочёл земли до Польши и проживали тм на правах цыган и вносили лишь только смуту . Но всё же они просили императрицу принять их под защиту России . Но не территории , которые уже принадлежали России . Вспомните Пугачёва , который повёл своих хлопцев в Сибирь , но при этом объявил  себя лже-царём и был наказан ,казнён за враньё и непослушание приговором и  казнью
Ответить
13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И что же нам теперь надо опять раздаривать свои исконные земли . Что значит не брать Харьков и создать буферную зону . это признать за не существующими украинцами русские земли , которые мгновенно переходят во владения США . Выход только один -Дойти до польской границы и вырубить Сувальский коридор , в противном случае разорвать договор по итогам ВОВ и земли Германии возвратить законному владельцу , Думаю Германия от них не откажется ,а взамен отдадут нам землю под коридор . А буферную зону делать во-первых ещё рано и во-вторых не понятно как выстроятся отношения с западными странами . Короче городят огород или не профессионалы или намеренно в очередной раз без ведома народа отрезают земли российские . А уже столько отрезали и на севере и с КНР и Юги Финам , и Аляску . По -моему это не по-хозяйски , а по- предательски  и с неуважение и даже с презрением к народу
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх