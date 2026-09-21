Экипаж Су-34 нанес удар по укреплениям ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

Экипаж оперативно-тактической авиации на самолете Су-34 совершил бомбардировку укрепленного опорного пункта ВСУ в зоне проведения Специальной военной операции.
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