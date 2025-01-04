OWASP: искусственный интеллект породил новые угрозы в виде промпт–инъекций - плюс еще одна фобия в списке многих

Эксперты по кибербезопасности из международной организации OWASP (Open Worldwide Application Security Project) по итогам проведенного анализа предупредили о подводных камнях приложений с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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