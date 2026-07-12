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Предсказатель сделал заявление о надвигающихся августовских событиях , которые ПОТРЯСУТ МИР! ПРЕДСКАЗАНИЕ! Иван Смирнов

Предсказатель сделал заявление о надвигающихся августовских событиях , которые ПОТРЯСУТ МИР! ПРЕДСКАЗАНИЕ! Иван Смирнов

Предсказатель сделал заявление о надвигающихся августовских событиях - 15-17.08, которые ПОТРЯСУТ МИР! ПРЕДСКАЗАНИЕ! Иван Смирнов Все заметили возросшую нестабильность, аномальные явления, землетрясения, грады, сильные снегопады и странные новости.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Юрий Ильинов, а какого овоща вы публикуете &quot;предсказания&quot; на уже прошедший, 2025 год???? На дворе вовсю 2026-й... вы спали всё это время?))))
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1 м.
Юрий Ильинов
До этого публиковал 2024-й
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1 м.
Vladimir Troickiy
😂😂😂😂😂
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4 н.