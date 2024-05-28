Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

На городском портале запустили специальный сервис Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге, что в июне в столице состоится цикл мероприятий для владельцев собак под названием «Друг, спасатель, защитник».
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