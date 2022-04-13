Происшествия

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Двое жителей ХМАО – Югры привлечены к административной ответственности за дискредитацию деятельности Вооруженных сил Российской Федерации

В ходе мониторинга сети Интернет в публичных сообществах одной из социальных сетей сотрудниками полиции выявлены комментарии и видеоролики, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

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