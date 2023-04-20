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«Реал» – «Сити» и миланское дерби в 1/2 ЛЧ, «Спартак» вылетел из Кубка, ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», Россия мимо Евробаскета-2025, планы «Барсы» насчет Месси и другие новости

«Реал» – «Сити» и миланское дерби в 1/2 ЛЧ, «Спартак» вылетел из Кубка, ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», Россия мимо Евробаскета-2025, планы «Барсы» насчет Месси и другие новости

1. «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Акрону» – 1:2. Кейта Бальде не забил с пенальти в первом тайме, после чего красно-белые пропустили два гола.

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