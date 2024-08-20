Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine В украинских СМИ начали обсуждать вероятность атаки на Приднестровскую Молдавскую Республику Бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару прокомментировал в интервью каналу "Киев 24" вероятное нападение Украины на Приднестровье.
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