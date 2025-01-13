«Из-за одного вышлют нас всех»: таджики испугались новых данных о преступлениях мигрантов в России

«...чтобы снизить преступления мигрантов, выдайте им паспорта» так и делается.

ВС

Владимир Сергеев

Что делать? Запретить мигрантам работать на рынках, в такси, в любом бизнесе. И все, кто приехал варить шаурму уедут.