ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Из-за одного вышлют нас всех»: таджики испугались новых данных о преступлениях мигрантов в России

«Из-за одного вышлют нас всех»: таджики испугались новых данных о преступлениях мигрантов в России

Телеканал "78" Число преступлений иностранцев в России за минувший год сократилось – но результаты ужесточения миграционной политики пока можно назвать скромными.

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Комментарии
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Михаил Е
«...чтобы снизить преступления мигрантов, выдайте им паспорта» так и делается.
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2 час.
МЕ
Михаил Е
И выслать в Среднюю Азию 😆
Ответить
2 час.
ВС
Владимир Сергеев
Что делать? Запретить мигрантам работать на рынках, в такси, в любом бизнесе. И все, кто приехал варить шаурму уедут.
Ответить
55 мин.

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