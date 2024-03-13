В Новокубанском районе в ночном ДТП погиб пассажир «Газели»Примерно в 3 часа минувшей ночью на федеральной трассе «Кавказ» в Новокубанском районе края при попытке обгона произошло столкновение двух грузовых автомобилей, «Газель» и «Митсубиси».