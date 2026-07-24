Эксперт: 21-й пакет санкций ЕС – пустышка, настоящий удар по РФ уже произошел Новый пакет санкций Евросоюза не стал главным ударом по России, считает главный редактор портала «Евразия.
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Эксперт: 21-й пакет санкций ЕС – пустышка, настоящий удар по РФ уже произошел Новый пакет санкций Евросоюза не стал главным ударом по России, считает главный редактор портала «Евразия.
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