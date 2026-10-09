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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брюс Браун: «Коллективное соглашение выгодно для игроков на максималках. Для нас, середняков, оно – отстой»

Форвард Брюс Браун поделился, если ли у игроков недовольство из-за правил второго жесткого потолка зарплат.

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