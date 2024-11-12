Говорят, утро начинается с кофе. ☕️ Но мы то знаем, что оно начинается с интернета.☝️😜 А что делаете вы первым делом?.
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Говорят, утро начинается с кофе. ☕️ Но мы то знаем, что оно начинается с интернета.☝️😜 А что делаете вы первым делом?.