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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Говорят, утро начинается с кофе

Говорят, утро начинается с кофе. ☕️ Но мы то знаем, что оно начинается с интернета.☝️😜 А что делаете вы первым делом?.

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