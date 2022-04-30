Мэр Нижнего Тагила и губернатор Свердловской области вышли на субботник

В Екатеринбурге в Дендропарк вышли сотрудники екатеринбургской мэрии. Члены правительства Свердловской области уборкой занимаются на территории регионального госпиталя ветеранов войн: Алексей Шмыков, Павел Креков, Людмила Бабушкина и Дмитрий Ионин.