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Мэр Нижнего Тагила и губернатор Свердловской области вышли на субботник

Мэр Нижнего Тагила и губернатор Свердловской области вышли на субботник

В Екатеринбурге в Дендропарк вышли сотрудники екатеринбургской мэрии. Члены правительства Свердловской области уборкой занимаются на территории регионального госпиталя ветеранов войн: Алексей Шмыков, Павел Креков, Людмила Бабушкина и Дмитрий Ионин.

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