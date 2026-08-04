Смоленский «Кристалл» станет ядром крупнейшего в Европе ограночного кластера

«Алроса» владеет 1 млрд карат алмазных запасов — это половина общемировых, добывает 30% мирового объема в каратах, работает под санкциями в условиях глубочайшего отраслевого кризиса, но сохраняет первое место в мире по добыче и второе — по выручке.
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