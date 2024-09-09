Россия рассчитывает на участие в саммите БРИКС ряда стран Латинской Америки

ИЗВЕСТИЯ Россия рассчитывает на участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, представителей ряда стран Латинской Америки, помимо Бразилии, которая уже входит в состав объединения.
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