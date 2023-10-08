В СевГУ подвели итоги третьего студенческого трудового семестра

В СевГУ чествовали лучших студентов третьего трудового семестра. Были выбраны наиболее достойных командиров и комиссаров, а также «Лучший отряд по общим показателям» - студенческий педагогический отряд «НЕМО».
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