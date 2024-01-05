Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    А чего было от них ещё ожидать?Ельцин-центр прод...
  • Tamara Goncharuk
    Без сопливых советчиков разберёмся.Что не так с зави...
  • Ксения Фотина
    Конечно не могла. Ванга, как проект болгарской госбезопасности, была выгодной привлекательностью для международного и...В 2024-м, Путин "...

"В России Путина правит страх"

"В России Путина правит страх"

О неправильных реформах с гордо поднятой головой рассуждает Явлинский Я часто слышу обвинения и упреки в адрес граждан России - которые год за годом оказываются выбирают не того человека в президенты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
авдей НА
Все обещает даже собственный зад на кон поставит лишь бы выбрали ой сволочи ничего не свято
Ответить
17 час.
Андрей
И в этой &quot;страшной стране Путина&quot;&quot; хохол-русофоб Явлинский десятки лет живёт припеваючи, ещё периодически в президенты метит. На свалку пора Гришке , в помойку.
Ответить
17 час.
Дмитрий Фактурович
Пустобрёх.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх