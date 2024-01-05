О неправильных реформах с гордо поднятой головой рассуждает Явлинский Я часто слышу обвинения и упреки в адрес граждан России - которые год за годом оказываются выбирают не того человека в президенты.
"В России Путина правит страх"
Комментарии
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авдей НА
Все обещает даже собственный зад на кон поставит лишь бы выбрали ой сволочи ничего не свято
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17 час.
Андрей
И в этой "страшной стране Путина"" хохол-русофоб Явлинский десятки лет живёт припеваючи, ещё периодически в президенты метит. На свалку пора Гришке , в помойку.
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17 час.
Дмитрий Фактурович
Пустобрёх.
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16 час.
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