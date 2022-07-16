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Мексика сейчас лучшая страна для экспатов, а худшая - Япония

Издание Forbes со ссылкой на сообщество экспатов InterNations рассказало о худших и лучших странах для переезда и при этом брались такие критерии как простота устройства на новом месте, работа, качество и стоимость жизни, а также безопасность.

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