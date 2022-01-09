"Начнём жёстко": США пригрозили России санкциями из-за Украины

Соединённые Штаты могут ввести против России жёсткие экспортные ограничения. Такие суровые меры Вашингтона сейчас распространяются на Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.
Соединённые Штаты могут ввести против России жёсткие экспортные ограничения. Такие суровые меры Вашингтона сейчас распространяются на Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.
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