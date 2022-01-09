Царьград

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  • Александр Пятнистый
    а если дырки нет, то они ее сами проковыряют))))МКС- яркий тому примерРоссии приготовил...
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"Начнём жёстко": США пригрозили России санкциями из-за Украины

"Начнём жёстко": США пригрозили России санкциями из-за Украины

Соединённые Штаты могут ввести против России жёсткие экспортные ограничения. Такие суровые меры Вашингтона сейчас распространяются на Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

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