Военнослужащие ВВО, призванные в рамках частичной мобилизации, совершенствуют навыки снайперской подготовки в Республике Бурятия

В ходе занятий военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, изучают порядок действий снайперской пары в условиях общевойскового боя.
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