Северокорейское пиво в России: правда о китайском происхождении Ирэн ОрлонскаяВ текущем августе Россия заметно увеличила импорт пива из Китая, который по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года возрос в 1,7 раза.
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