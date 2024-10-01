В ожидании повышения цен продажи автомобилей в России бьют все рекорды

С 23 по 29 сентября 2024 года в России было продано 41 686 новых легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат», это самый высокий показатель продаж с 2022 года, что подтверждает рост интереса к новым автомобилям за последние три года.
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