Samsung добавила сразу несколько новых функций в One UI 9 для Galaxy S26

В обновлении появились My FanCam, Call Brief, настраиваемые карточки Now Brief и многое другое Samsung начала распространение новой бета-версии One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S26.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым