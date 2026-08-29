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Samsung добавила сразу несколько новых функций в One UI 9 для Galaxy S26

Samsung добавила сразу несколько новых функций в One UI 9 для Galaxy S26

В обновлении появились My FanCam, Call Brief, настраиваемые карточки Now Brief и многое другое Samsung начала распространение новой бета-версии One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S26.

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