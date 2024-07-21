Политолог назвал атаку Израиля на Йемен попыткой доказать независимость от США

Удары израильских военных по Ливану и Йемену, а также невмешательство США можно расценивать как желание Израиля продемонстрировать свою способность защитить себя без помощи Запада, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог, востоковед Низар Фарсах.
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