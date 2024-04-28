Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза (ЕС) является безумием и совершенно безответственным шагом, который увеличивает угрозу ядерного конфликта в Европе.
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