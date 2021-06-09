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Стоун – 5-й в истории игрок «Вегаса», забивший в овертайме в плей-офф

Форвард «Вегаса» Марк Стоун забросил победную шайбу на 50-й секунде овертайма матча 2-го раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2 ОТ, 3-2) и был признан первой звездой.

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