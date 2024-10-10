Двадцать крымских предприятий представлены на сельхозвыставке в Москве

Двадцать крымских предприятий представлены на XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024», открывшейся в Москве в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году будет отмечаться 13 октября.