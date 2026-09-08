Живой огонь и подвалы Кремля: как создавался последний фильм Пиманова «Охота на императора»

Когда враг целится прямо в сердце - бей первым. В истории нашей страны, какой бы сложный период она не проживала, случайный человек часто играл большую роль в спасении Отечества.
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