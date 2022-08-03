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Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ

Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ

Бойцы Луганской Народной республики при помощи дронов корректируют огонь артиллерии по украинским войскам в районе Артемовска, поддерживая наступление ВС РФ и войск ДНР и ЛНР, рассказал в среду РИА Новости оператор беспилотника- корректировщика.

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