Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ

Бойцы Луганской Народной республики при помощи дронов корректируют огонь артиллерии по украинским войскам в районе Артемовска, поддерживая наступление ВС РФ и войск ДНР и ЛНР, рассказал в среду РИА Новости оператор беспилотника- корректировщика.